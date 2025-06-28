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بعد اسبوع من العودة للخرطوم

2025/06/28
الخرطوم
الخرطوم

من أحاجي العودة ( ١٩٩٤٨ ):
○ كتب: Sharafeldein A Okasha
□□ بعد اسبوع من العودة للخرطوم:
□ درجة الأمان 120٪ لاوجود لعصابات ولا حرامية ولا تسعة طويلة ولا تسعة قصيرة لا في مستنفر بسألك لا في عسكري بنهبك لا في حظر تجول.
□ الوضع الصحي لا وجود لكوليرا ولا حميات ولا باعوض واضح انه الميديا ضخمت حجم الوبائيات أو أنها كانت محصورة في بعض مناطق امدرمان فقط
□ الوضع الخدمي المياة متوفرة الكهرباء مازالت قاطعة عن 90 ٪ من أحياء الخرطوم عدا منطقة الكلاكلات

المواصلات متوفرة الأسواق التي تعمل سوق الشجرة، السوق المركزي، سوق العشرة، سوق الديم، سوق ابو حمامة، سوق اللفة، سوق ٦ مايو ، المستشفيات التي تعمل مستشفى الفؤاد، الأكاديمي الامتداد، بشاير مايو، الرازي الأزهري، الراقي الجامعة الوطنية، التركي الكلاكلة، مركز صحي الدوحه جبرة ، كما جاري العمل حاليا لتشغيل مستشفى طواريء جبرة ومستشفى الحكمة.

□ الوضع الاجتماعي تم استئناف العمل بالميناء البري الخرطوم مع حركة كبيرة للباصات العائدة بالمواطنين للخرطوم . عودة لعدد من الشباب والأسر وزيادة ملحوظة لحركة المواطنين.
□ الشكل العام للخرطوم فوق متوسط بقليل ويحتاج لعمل كبير من الدولة لتوفير خدمات الكهرباء وإزالة آثار الحرب من الشوارع العامة مازال أداء محليات الخرطوم دون التوقعات ودون المستوى المطلوب.
#من_أحاجي_الحرب

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