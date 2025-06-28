من أحاجي العودة ( ١٩٩٤٨ ):

○ كتب: Sharafeldein A Okasha

□□ بعد اسبوع من العودة للخرطوم:

□ درجة الأمان 120٪ لاوجود لعصابات ولا حرامية ولا تسعة طويلة ولا تسعة قصيرة لا في مستنفر بسألك لا في عسكري بنهبك لا في حظر تجول.

□ الوضع الصحي لا وجود لكوليرا ولا حميات ولا باعوض واضح انه الميديا ضخمت حجم الوبائيات أو أنها كانت محصورة في بعض مناطق امدرمان فقط

□ الوضع الخدمي المياة متوفرة الكهرباء مازالت قاطعة عن 90 ٪ من أحياء الخرطوم عدا منطقة الكلاكلات



المواصلات متوفرة الأسواق التي تعمل سوق الشجرة، السوق المركزي، سوق العشرة، سوق الديم، سوق ابو حمامة، سوق اللفة، سوق ٦ مايو ، المستشفيات التي تعمل مستشفى الفؤاد، الأكاديمي الامتداد، بشاير مايو، الرازي الأزهري، الراقي الجامعة الوطنية، التركي الكلاكلة، مركز صحي الدوحه جبرة ، كما جاري العمل حاليا لتشغيل مستشفى طواريء جبرة ومستشفى الحكمة.

□ الوضع الاجتماعي تم استئناف العمل بالميناء البري الخرطوم مع حركة كبيرة للباصات العائدة بالمواطنين للخرطوم . عودة لعدد من الشباب والأسر وزيادة ملحوظة لحركة المواطنين.

□ الشكل العام للخرطوم فوق متوسط بقليل ويحتاج لعمل كبير من الدولة لتوفير خدمات الكهرباء وإزالة آثار الحرب من الشوارع العامة مازال أداء محليات الخرطوم دون التوقعات ودون المستوى المطلوب.

#من_أحاجي_الحرب