ولا حصل سمعت ليك حلفاويين هجمو على محس عشان بس طمعانين في بقرهم

كتب اخي ودفعتي Biko Suliman Mohamed ابوبكر (بكري) منشور اعجبني جدا ردا علي هذا الجنجويدي اللعين..

بكري من ابناء الحمر وهنا من الطبيعي ان يكتب ذلك فهو من مجتمع متعلم و راقي ومتطور ومحترم..

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– سؤال المليشاوى دا ثعباني لكن اجابتو ساهله جدآ

– ك واحد من ابناء قبيله ( حمر ) من قمت لقيت نفسي في بيئه معاديه يعنى كل فتره بسمع ب مشكله بين حمر مع الكبابيش … اوحمر مع المعاليا …. اوحمر مع المسيريه … مشاكل لاتحصى ولا تعد دي الحاضرها شخصيآ خليك من السمعت بيها … بغض النظر عن المعتدي منو من المعتدى عليه…. لما يكون في سلام خارجي مع القبايل التانيه بنشتغل في بعض جوه خشوم بيوتنا ذات نفسها ….

– وطبعآ البيئه دي مشابهه تمامآ ل بيئه المسيريه وبيئه الرزيقات والمعاليا والتاما والفلاته والنوبه وكل مكونات المناطق دي وقس عليها … وحنك تقول لي زرعو الحاجه دي فينا الاسلاميين ما منطقيه ل اسباب كتيره جدآ اولها انو من قبل الاسلاميين المشاكل دي ب نفس حذافيرها مدوره مع اختلاف الشخصيات بس …. وحتى ابناء الحمر والمسيريه والرزيقات الكانو بيرضعو من صدر الاسلاميين ماقدمو ل المكونات دي حاجه ولا خدمات لا تعليم لا ثقافه الا القله القليله جدآ زي مثلا عندك صديق ودعه للميما وعندك دكتور ابوالعز حسن للحمر يعنى ممكن احسبهم ليك على اصابع اليد الواحده فقط … اما الما قدمو حاجه واكتنزو ل نفسهم ممكن احسبهم ليك من هنا ل بكره واوائل الاسماء دي حميدتي نفسو واخوه عملو شنو للرزيقات غير الموت و والي شمال دارفور سابقآ كبر و بابو نمر ديل ناس الصف الاول اما التابعين وحارسي الوزارات ولاعقي جزم الساسه ومقدمي خطابات الشحده الراقيه في مكاتب المسؤلين والطبالين حسب موقعك راقدييييين وديل بكتنزو ل نفسهم من الطبيل وشحده الوزارات وهسه امشي بورتسودان بتلقاهم راقدييييييين دي الهم على القلب ….

#عكس_مكونات_الشمال

– حسب احتكاكي بيهم وعشرتي معاهم الامتدت سنين وسنين مبدئيآ ما بنتظرو الحكومه ممكن احدد ليك 80% من إعمارهم ل مناطقهم ب مجهود شعبي مغتربين واولاد المنطقه وال النسبه الباقيه ممكن تقول دعم من اولادهم الفي الحكومه … وبعدين الاستقرار هو الجاذب ل رؤوس الاموال هل قبل كده سمعت ب شايقي جنيدي اتشاكل مع شايقي ماهري وكتلو وقامت مشكله بين الاسرتين وحرب ضروس بين المكونين عشان غنمايه ولا خساره بهايم في زرع ….؟

ولا حصل سمعت ليك حلفاويين هجمو على محس عشان بس طمعانين في بقرهم …. ديل ناس كل زول مشغول ب نفسو فقط ماعندهم الدفسيبه العندنا دي والصنعناها ب نفسنا وجينا دايرين نرميها في الشماليين او اقليم الوسط …

– هسه انت ك رزيقي عشان ودعمك ممكن تمشي فزع تنقطعو جت عليكم او تقطعو القبيله الغرتو عليها جت عليها عشان قنطار فول ولا ناقه ولا اي حاجه من توافه الحياه وما بتدو القانون فرقه اصلا ولو جو اهل القانون يا طردتوهم يا اشتبكتو معاهم عشان بس الحكامه ما تغني عليكم وسط بنات عمكم

عرفت ليه الشمال آمن ونحن سايطين ديارنا …؟

– الارض او الموقع الجغرافي ماهو البعمر نفسو الانسان العايش في الرقعه الجغرافيه دي هو الممكن يخليها جنه او نار

– وبعدين الشمال الانت معاديهو دا فيهو شنو صحراء عقارب نمتي بيوت طين سخانه تلحم … الله اداهم صحراء هم مباريين النيل دا وماشين بيعمرو فيهو ل غلاطي معاك دا نحن شغالين تكسير وهم تعمير عقولنا مقفله ومنطقها واحد ما بتغير الي ان يرث الله الارض

– ولا سلام معاكم ولا رحمه من الله تغشاك

عبدالله عمسيب

