والله حقيقة..

ثقال عند الفزع خفاف عند الطمع..

الواحد لمن كانت الذخيرة مدورة هرب وبقي محايد وبعد 8 شهور بعد الجيش ثبت وكسر النواة الصلبة للتمرد وعساكر الجيش صبروا علي الجوع وتعفن الجروح وبتر الاطراف بدون بنج واكلوا صفق الشجر فعلا لا قولا.. جاء دخل الحرب وهسي متمسك بوزارات المال وشغال تنقيب دهب في الولايات الآمنة بالعربات القتالية المفترض يحارب بيها

– وواحدين لحدي قبل اسبوعين كلمة ماقالوها.. هسي عايزين نصيبهم في السلطة…

– هل هناك مصيبة اكبر؟

– هزمنا التمرد لكن كيف نهزم الفساد وسوء الاخلاق والطمع واكل المال العام والرشوة والسرقة؟؟

– اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.

النور صباح