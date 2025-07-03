إلى الأستاذة الإعلامية الرائعة هبة المهندس…

حين يختار الله أحد عباده للابتلاء، فذلك لحكمة عظيمة لا يعلمها إلا هو، وما اختياركِ لهذا الامتحان الصعب في الصحة إلا دليل على قوة روحك وصفاء قلبك.

يا هبة، أنتِ لستِ مجرد إعلامية متميزة عرفناها على الشاشات، بل محاربة حقيقية خاضت وما زالت تخوض دروب الحياة بشجاعة وإيمان. وأنا على يقين، لا يساوره شك، أنكِ ستتغلبين على هذا المرض بإذن الله، كما تغلبتِ من قبل على كل ما واجهك من صعوبات.

سلاحكِ الآن هو إيمانك العميق، ودرعك هو محبة الناس التي أحاطتكِ، فكم من قلوب دعت لكِ بصدق، وكم من أيادٍ رفعت لأجلك.

سعدتُ كثيراً برؤيتكِ، وقد بدت على وجهكِ علامات القوة والتعافي… أسأل الله أن يتم عليكِ نعمته، وأن يهبك الشفاء التام والصحة الدائمة.

كوني كما عهدناكِ دائمًا: قوية، ملهمة، ومضيئة في طريقكِ. كوني نجمة تنير درب كل سيدة تواجه هذا المرض، كما كنتِ دائمًا نجمة في سماء الإعلام.

جدية عثمان