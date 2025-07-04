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طريقة اسئلة المذيع أحمد طه فيها اسخفاف بالشخصية السودانية…!!

2025/07/04
احمد طه

المذيع أحمد طه من خلال الحوار مع عدد من الشخصيات السودانية …!!
قدرنا نعرف طرائق تفكيرهم العقيم وقدراتهم الضعيفة….!!

والاسوأ في الأمر هؤلاء يعكسون صورة سيئة عن السودان…..!!
مافي دولة محترمة في العالم بتسمح للوزراء ان يكونوا في متناول اي اعلام او لقاء بهذه السهولة …!!

حصل لقاكم لقاء مع وزراء الدول العربية القريبة مننا على قناة الجزيرة او العربية وغيرها من القنوات…..!!

حتى طريقة اسئلة المذيع فيها اسخفاف بالشخصية السودانية…!!
#حالنا_بائس

Ahmed Akasha

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