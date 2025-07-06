سبحان الله الشيخ المتصوف عداوته مباشرة تحولت لمودة وإحسان

كنت قبل سنوات بحضر درس لأحد المشايخ في واحد من المساجد

الشيخ أثناء الدرس عرج على بعض الشركيات و صورها و التحذير منها بكل أدب

في أحد المشايخ المتصوفة الكلام ده زعلو و بقى حريص على افتعال مشاكل مع الشيخ ده على أساس يوقف الدرس كلو كلو

بتذكر الدرس التالي لذلك الدرس الشيخ المتصوف جاء زعلان و خاتي كرسيهو

بعد ما شيخنا ده انتهى من درسو الشيخ الصوفي رفع يدو و سأل سؤال

والسؤال من باب فتح باب للنقاش وكده

فالشيخ تنّبه لذلك

فالشيخ السلفي رد قائلا : يا شيخ من يسأل من ؟

أنت شيخنا و أنت أفقه وأعلم منا بذلك

ثم وجه الخطاب للمصلين وقاليهم يا أخوانا شيخ فلان ده ما سأل السؤال لنفسو بل سألوا عشان تعم الفائدة وده من أدبو وكده فالمعلومة هو أكيد عارفها

سبحان الله الشيخ المتصوف عداوته مباشرة تحولت لمودة و إحسان

وبقى أحرص الناس على قيام درس الشيخ (السلفي) ده

و الكلام ده كلو بسبب كلمة طيبة واحدة

وده مصداق قوله تعالى (…ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)

فالأخلاق دي والله أساس الدعوة بل و أساس الإسلام

والدين الخلق كما ذكر علماؤنا …

مصطفى ميرغني