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“كل زول شايل همو ظاهر في وشو”>> علمتني الحرب 👇
علمتني الحرب
الحرب علمتني أتقبل ظروف الناس و بقيت دايمًا أخلي في قلبي محل للعُذر، واكتشفت ان ده بدخلك في سلام وقوه نفسية ما طبيعية، انت ما بتكون مستبيع الناس لا ابدا، بس حبابهم في اي وقت، موجودين اهلا، مشغولين اهلا، غايبين اهلا، حاضرين اهلا… وده معناته انك مركز في حياتك اكتر واكتر.
اتعلمت ما كل زول شايل همو ظاهر في وشو، وفي زول ملامحو ضاحكة وقلبو ببكّي. عرفت إنو الناس ما دايمًا بتختار وجعها، وإنو أحيانًا الظروف أقسى من إرادتنا. فالابتسامه حتى للغريب أو من الغريب احيانا كتيرة بتخفف دون قصد وفعلا تبسمك في وجه أخيك صدقه طالما ما قادر تقدر تقدم ليه اكتر من كده… خلونا نكون بنخفف على بعض بدل بنضغط بعض باللوم والمقارنات والنقد المؤلم. فكلنا بنمر بوقت صعب جدا وكل زول قصته مختلفه حتى لو ما حكى لينا تفاصيلها.
علمتني الحرب ما أستعجل في الحكم، وكل زول عندو حكايته، يمكن نكون ما قادرين نفهمها، لكن أقل حاجة نخلي مساحة للفهم والعذر. وان دايما متذكر ان بإذن الله الزمن بيمر، وبيجبر، وبيداوي، وبيبدل كل شيء لاحلى شئ في الوقت المناسب.
الحرب وجعتنا كلنا، لكن علمتنا نكون أحن، أوسع قلب، وأقرب واقوى داعم لبعض.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية