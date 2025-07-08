“كل زول شايل همو ظاهر في وشو”>> علمتني الحرب 👇

اتعلمت ما كل زول شايل همو ظاهر في وشو، وفي زول ملامحو ضاحكة وقلبو ببكّي. عرفت إنو الناس ما دايمًا بتختار وجعها، وإنو أحيانًا الظروف أقسى من إرادتنا. فالابتسامه حتى للغريب أو من الغريب احيانا كتيرة بتخفف دون قصد وفعلا تبسمك في وجه أخيك صدقه طالما ما قادر تقدر تقدم ليه اكتر من كده… خلونا نكون بنخفف على بعض بدل بنضغط بعض باللوم والمقارنات والنقد المؤلم. فكلنا بنمر بوقت صعب جدا وكل زول قصته مختلفه حتى لو ما حكى لينا تفاصيلها.