#وبس

إنتهي إجتماع رئيس الوزراء كامل ادريس مع القوى السياسية قبل ساعات ومخرجاته كما متوقع بائسة وبلا نكهة …

تحدثت بالأمس في مقال عن توقعات اللقاء إنه تموتة جرتق ولم يكُن لهم دور حالى في حكومة كامل إدريس ولم ولن يختار منهم أحد وقلبه يحدثه أنهم ليس كفاءة والكفاءات كلها نصف قحتاوي درجة تانية موجودة في الخارج ومن أختارهم للجلوس معه بنظام الترضية ليخرج كامل ادريس في وقت لاحق ويتحدث للناس على تشاوره مع القوى السياسية في البلد ويستند على هذا اللقاء ( الونسة ) الذي حدث اليوم …

قلت لمحدثي هل السيد / كامل ادريس

قال لكم أمشوا إجتمعوا أنتوا كقوى سياسية وأختاروا كفاءة

او أتنين منكم لكي يُطّعِم بكم حكومة الوافدين القادمة …

قال لي لم يُحدثنا عن ذلك ابداً ولم يطلب بل حدثنا حديث الخير والإيمان وزاد لينا زمن الإجتماع المحدد وتركنا نتحدث ولم يُقاطعنا وخرجنا …

قُلت له يعني المكسب الوحيد أنه لم يقاطعكم في الحديث !!

( عجبي )

يبدو أن السيد كامل ومجموعته يتولوا ملف عودة قحت بطريقة ناعمة في الفترة القادمة تحت بند ( المصالحات الوطنية ) والرجل في إجتماع القوى السياسية في الغالب حدثهم عن مانديلا وجنوب افريقيا ورواندا وغيرها ليكسب تعاطف القوى السياسية الضعيفة اصلاً …

في الحقيقة بعد أن ينتهي كامل ادريس من تكوين حكومة الوافدين سوف يستلم الملف الأصلي الذي جاء ربما لأجله بتوافق مع بعض السادة والمجتمع الدولي هو عودة قحت وإعفائها من البلاغات ومن حمولات سياسية كتيرة …

لكن السؤال –

لو ( أقنع ) كامل السياسين حيقدر يقنع الشعب السوداني وأمهات الشهداء والمشردين والنازحين ..

هؤلاء المنكوبين من تسبب في نكبتهم هم قحت بإتفاقها مع الجنجويد-يد …

كسرة –

قلتها من قبل وسوف أقولها مجدداً أستعدوا لعودة قحت من باب كامل ادريس والمجتمع الدولي الذي يرضيه كامل الحالم …

بل احجزوا لهم كراسي للسلطة لأنهم عائدون والكبير راضي بعودتهم أها ( شن ) قولكم يا جماعة ؟

عليه —

على القوى السياسية أن يذهب البعض للزراعة المروية في القضارف وسنار ويستفيدوا والبعض الآخر يذهب من حيث وصل

أما ناس الجكومي يشوف تجارته محلها وين سيور وبلالي ،

العاقل الوحيد التوم هجو سافر بدري بدري ..

البلد دي حالياً حالها ما بعجب …

( تموج شعرك وتربطوا بباندا حمراء وتلبس جزمة حمراء وتشيرت أحمر ) بلد تقول داقين ليها ظار ويالحفيان تلحقنا 😎

عائشة الماجدي