معتز: أهمية التضامن والتعاون بين الدول الشقيقة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية

نياية عن الشعب السوداني كافة وعن الرياضيين بشكل خاص في القطاعين المدني والعسكري أتقدم بخالص آيات الشكر والعرفان الي أصحاب المعالي والفخامة سمو الأمير ( محمد بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود) امير منطقة جازان ووالي القادة والضباط ضباط الصف والجنود في القوات المسلحة السعودية الباسلة وعلي رأسهم فخامة (اللواء الركن فهد بن حمد السلمان) قائد المنطقه الجنوبيه القوات المسلحة السعودية. قائد قوة جازان (اللواء الركن خميس بن سعيد الزهراني).

نود ان نعرب عن تقديرنا العميق للدعم المقدر الذي قدمتموه لترقية وتطوير المناشط الرياضية في جميع وحدات وافرع للقوات المسلحة السودانية المتواجدة في أرض الحرمين الشريفين. والمشاركة في عاصفة الحزم الفاصلة.

كما نثمن دور قواتنا المسلحة السودانية في مشاركتها في الدفاع عن العقيدة والعروبة.

ونؤكد علي أهمية التضامن والتعاون بين الدول الشقيقة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية

أننا في السودان نقدر عاليا الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية والإسلامية ونؤكد علي عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين السوداني والسعودي.

كل شكر والتقدير القادة والضباط ضباط الصف والجنود القوات المسلحة السودانية

قيادة فرقة الحزم السوادنية (اللواء الركن الدكتور الوليد عبدالقادر احمد عجينا) قائد لواء الحزم السودانية قائد اللواء الحزم الحادي عشر قائد العميد الركن (فيصل عوض محمد خير جنقول) قائد لواء التاني عشر (عميد الركن خالد أبوالقاسم احمد) تاني قائد (اللواء مجدي مضوي) العلاقات العامة(اللواء الركن انور محمد) محاسب(اللواء الركن محمد عثمان محمد) رئيس شعبة استخبارات العسكرية (عميد الركن خالد علي الأمين بابكر ) المستشار القانوني (اللواء الركن الدكتور أبوبكر عبدالمجيد)