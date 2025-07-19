من الحاجات المفروض الناس تفطن ليها انو الحكومات المتتابعة على السودان والتي يتم تشكيلها من حين لآخر؛ليست إشكاليتها في أن الوزير الذي يتم تعينه كفاءة أم لا،فقد تقلد الوزارات الكثير من الكفاءات العلمية و العملية الكبيرة، و تقلدها أناس هم من خيرة الناس سلوكا وسيرة وورعا والكلام ده من زمن الإنقاذ،ولم يقدموا مثقال ذرة للبلد ،و الإشكالية الحقيقية هي أن المؤسسات الحكومية حقتنا دي فيها شخصيات ماف زول بكون عارفها وشخصيات خفية تشتغل في الظلام والخفاء،هي البتكون المدورة الشغل كلو ومتى ما حاول المسؤول الفوق العبث معها و إيقافها في حدها،طوالي بلصقو فيهو تهمة وبخارجوا،وديل لاهم كيزان ولا هم شيوعيين ولا هم أي شيء،إلا أنهم أصحاب مصالح شخصية فقط، شغلهم كلو قائم على الرشوى و الكسرة و اللعب الوسخان والله المستعان.

مصطفى ميرغني