قحت بدأت في موجة مدح البرهان ودا كويس جدا (ظاهريا)!

لكن للأسف، الغرض هو تبرير الخطوات المقبلة، الاسائة للجيش، وتكرار القاموس التالف من المفردات، دا جيش آيدولوجي، ومؤتمر وطني، ولا بد من إصلاحه (يعني تفكيكه) وبعد قليل الطعن في شرعية الحكومة نفسها، وضرورة التراجع عن تعيين كامل إدريس ما لم يستوعبهم في الحكومة، حتى لو يقيل لهم وزراء، أو يذهب هو.

البرهان كويس لكن حكومته غير شرعية وجيشه سيء!

هذا مثل من يقول لك أبوك راجل طيب لكن إنت ابن كلب.

إذا الجيش سيء، والحكومة غير شرعية ما هي جدوى مدح البرهان؟!



مكي المغربي