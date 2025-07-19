واشنطن بوست عاملة تقرير مغسلة فيهو الدعم السريع قلبة وعدلة

واشنطن بوست (الذراع الإعلامي للـ CIA) عاملة تقرير مغسلة فيهو الدعم السريع قلبة وعدلة

التقرير يوثق إنتهاكات مذبحة صالحة الكانوا فرحانين بيها بعض الجهلاء وقالوا ديل مستنفرين

واشنطن بوست رسلت صحفيين على الأرض واستقصت بنفسها ومن أبرز ما قالوا وكان معلومة جديدة بالنسبة لي إنو الدعم السريع كان عندو معمل للكبتاغون وأن معظم الجنود ارتكبوا الفظائع دي وهم تحت تأثير المخدرات

عموماً وزي ما دايماً بنقول:

لما الحجة تنشر غسيلك القذر معناها ما دايرة معاك عديل

ويكفي أن تعنون إحدى مقالاتها عنك بـ “مخدرات ودم وإرهاب”

Tayseer Awoda