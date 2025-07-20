شنو الفرق بين الصبر والانهزامية…!

حقيقي النقطه دي دايما بتاخد بالي وتشغل فكري، الإسلام وصانا بالصبر، لكن وتعريف الصبر ده شنو وكيف ممكن يؤذينا أو يرفعنا نفسيا….

اكيد الصبر من أجمل الصفات الدعا ليها الإسلام، وهو ما ضعف، بل قوة نفسية وإيمانية عظيمة.

بس أحيانًا، لما نفهم الصبر غلط، بيتحول لأذى نفسي أو حتى لانهزامية!