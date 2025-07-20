فيسبوك
شنو الفرق بين الصبر والانهزامية…!
بوست اتمنى يتفهم صح….
شنو الفرق بين الصبر والانهزامية
حقيقي النقطه دي دايما بتاخد بالي وتشغل فكري، الإسلام وصانا بالصبر، لكن وتعريف الصبر ده شنو وكيف ممكن يؤذينا أو يرفعنا نفسيا….
اكيد الصبر من أجمل الصفات الدعا ليها الإسلام، وهو ما ضعف، بل قوة نفسية وإيمانية عظيمة.
بس أحيانًا، لما نفهم الصبر غلط، بيتحول لأذى نفسي أو حتى لانهزامية!
الصبر في الإسلام هو الثبات وقت الشدة، مع السعي للتغيير والرضا بقضاء الله، مش الاستسلام للأذى أو تعطيل الحقوق. وعمر الإسلام ما كان دين ضعفاء ولا بيدعي للضعف أو الانهزانية… حقيقي في فرق كبير.
متين بكون مؤذي نفسيا
متين بيبقة الصبر انهزامية؟
لما تصبر على حاجة بتكسر نفسك ( ولنفسك. عليك حق) ، بيمحي حدودك، بيأذي كرامتك أو بيخليك تفقد صحتك
لما تسكت عن الظلم أو التجاهل أو الإهمال وتقول “أنا صابر” لكن في الحقيقة انت بتنزف من جوّا
لما تخاف تواجه.
لما تقول ما بقدر اغير وانت قادر.
لما تختار السكوت طول الوقت بدل ما تخت حدودك.
لما تسكت عن حقك أو نفسك تنكسر يوم ورا يوم.
لما تنوم كل يوم متألم نفسيا وتدخل نفسك في متاهه إضطرابات وأمراض نفسية وجسدية
الصبر الحقيقي ما معناه تعيش في المعاناة، الصبر إنك ما
تفقد إنسانيتك وانت بتعدي بتحديات وابتلاءات الحياة
وحيجي هنا الكلام على ان ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها…) متين وكيف اعرف ده وسعي ولا انا دخلت في صبر مؤذي ولا انا باذي في نفسي….. اخلي السؤال مفتوح للنقاش المنطقي لو سمحتم
إيثار التاي – اختصاصي نفسي