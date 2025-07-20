رسالة السافنا الصوتية..

أهم ما ورد في رسالة علي رزق الله السافنا الصوتية في رده علي منتقديه :

– كل صلاحيات ( التسليح والتشوين والعلاج والمرتبات) بطرف حميدتي وعبدالرحيم (إذا داير لك قبضة دقيق إلا تضرب لهم)..



– هو ومن معه بيقاتلوا بسلاحهم وبيوفروا تشوينهم من اهلهم..

– لا تواصل بينه وبين قيادات الدعم السريع..

وما استخلصته من التسجيل:

– كثرة شكوى المستنفرين وخاصة بعد زيادة حجم الخسائر والجرحى وغياب أي رعاية صحية أو اهتمام..

– عجز القيادات المليشية الوسيطة من تدبير اي حلول ، مع تلميحاتهم بوجود تحيزات لبعض المجموعات..

ابراهيم الصديق على