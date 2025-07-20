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رسالة السافنا الصوتية

2025/07/20
السافنا
علي رزق الله (السافنا)

رسالة السافنا الصوتية..
أهم ما ورد في رسالة علي رزق الله السافنا الصوتية في رده علي منتقديه :
– كل صلاحيات ( التسليح والتشوين والعلاج والمرتبات) بطرف حميدتي وعبدالرحيم (إذا داير لك قبضة دقيق إلا تضرب لهم)..

– هو ومن معه بيقاتلوا بسلاحهم وبيوفروا تشوينهم من اهلهم..
– لا تواصل بينه وبين قيادات الدعم السريع..
وما استخلصته من التسجيل:
– كثرة شكوى المستنفرين وخاصة بعد زيادة حجم الخسائر والجرحى وغياب أي رعاية صحية أو اهتمام..

– عجز القيادات المليشية الوسيطة من تدبير اي حلول ، مع تلميحاتهم بوجود تحيزات لبعض المجموعات..

ابراهيم الصديق على

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2025/07/20