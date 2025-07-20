التسجيل الصوتي للمتمرد السافنا والمريئ للمتمرد قِجة :

يجب أن لا يبعث على حالة الاسترخاء وتناول الأوضاع على نحو أنه إنهيار أو بوادر تفكك المليشيا .. بل العكس ..

يحدث هذا بالتزامن مع تدافع والمستشارون وقيادات من تأسيس وعدد من ناشطين وإعلاميين لمدينة نيالا لتركيب اللمسات الأخيرة لإعلان حكومة المتمرد حميدتي ..

يحدث هذا وفاشر السلطان في خطر حقيقي بعد زيارة رقعة انتشار المليشيا في أحياء تعتبر عمق المدنية وبعد تباطؤ من القوات المشتركة(الأكثر تواجداً حول الفاشر)من فك الحصار وإزالة خطر الموت بالجوع الذي بات يهدد ما تبقى من نساء وأطفال ..

و بالتزامن مع إسقاط الفاشر(لا قدر الله) المتوقع إعلان هو سلطة في نيالا بعدها تقوم دول(شاد أفريقيا الوسطى جنوب السودان ) الاعتراف بها تحت دعاوي انسانية لفرض حماية المدنيين .. سيناريو حماية المدنيين تم التحضير له جيداً خلال أسابيع عبر دعوات التي بثتها تأسيس لسكان الفاشر بالخروج من المدينة والتوجه الي مناطق أسموها (آمنة)

أقول هذا وفي ذاكرتي تمام الكيفية التي تم بها نجاح إسقاط مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار ؛ وقتها استعملت المليشيا تقنيات غاية في الدقة عبر الأقمار الصناعية ومسيرات حديثة في فتح مسارات للمتمرد الهالك البيشي مكّنته من الوصول إلى دفاعاتها بسرعة وسهولة عبر طرق مقروءة ومدروسة وبحضور قائد التمرد حميــــ ـدتي شخصياً ..

(العشرة أيام القادمة ساخنة رغم الخريف المبشر)

Osman Alatta