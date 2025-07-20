الجنجويدي “محمد خليفة”: المستفيد من الحرب فقط هو تنظيم الكيزان 🙆‍♀️

الجنجويدي “محمد خليفة” قال ل “سعد الكابلي” الضعيف جداً انو عشان نعرف البدأ الحرب منو، نشوف المستفيد منها منو 😅

وقام قال الجيش ما مستفيد

والدعم السريع ما مستفيد

ورماها رب انو المستفيد فقط هو تنظيم الكيزان 🙆‍♀️

طيب يا جنجويدي، أولا حاجة السؤال الصحيح ليس هو “من بدأ الحرب”

السؤال الصحيح هو “لماذا قامت الحرب”

لكن دا السؤال الما دايرنه القحاتة، لانو ببساطة حميرتي هدد انو الكلام دا بفرتق البلد دي

شنو هو الكلام البفرتف البلد دي بحسب تهديد حميرتي؟

هو يا محمد خليفة الدمج والتسريح

ومن هنا خاض الجنجويد حربهم للإستيلاء على السلطة كما خلُصت لذلك المراصد الدولية (مرصد آكليد، ومرصد جامعة “ييل”) وكمان الفورين بولسي

أنا أخلي ديل كلهم وأسمع كلام واحد بعثي إسمه محمد خليفة في نواحي كمبالا 😅

طيب كدي نفند كلام البعثي الجنجويدي أعلاه

الجيش مستفيد من الحرب إذ تخلصه من خطر الدعم السريع ونواياه السلطوية

الدعم السريع مستفيد من الحرب إذ تخلصه من الجيش فينفرد بالسلطة (وهو سبب قيام الحرب)

الكيزان مستفيدون من الحرب إذ تخلصهم من حليف القحاتة

القحاتة مستفيدون من الحرب إذ تخلصهم من جيش الكيزان

محمد خليفة بمرر كلام خارم بارم على واحد ساذج اسمه “سعد الكابلي”

صدر تحت توقيعي أنا العبد الفقير إلى الله محمد مكي

Mohammed A. Makki