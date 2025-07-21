الآن السودان على نفس الخط

فيما يبدو لأسباب تتعلق بالثغرات الأمنية والإختراقات، ايران أيام الحرب بتاعتها حظرت تطبيق واتساب تماماً

قبل يومين روسيا أعلنت أنها بصدد منعه واعتبرتو مهدد أمني لأنو أحد منتجات الدول غير الصديقة

والآن السودان على نفس الخط

واتساب بقت تتم معاملتو وتجريمو زي تطبيق تليغرام

قبل فترة جهزت بوست مطول وتعبت فيهو عن أسباب تجريم تليغرام وملاحقة المؤسس بتاعو الروسي بافل دوروف

امتنعت عن نشرو لأسباب أمنية (🙈) لكن ح انزلو قريب بعد احذف الكلام البجيب هوا

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قبل أيام د. أشرف ابراهيم عامل حلقة عبقرية عن الإختراقات الأمنية ذكر فيها أن معظم الدول كانت لعقود طويلة ضحية عملية تجسس واختراق من الـ CIA عبر برنامج Crypto AG الدول الوحيدة اللي نجت هي الصين وروسيا

ايران كانت بتستخدم برنامج التشفير لكن لما اكتشفت الإختراق احتجزت أحد كبار موظفي الشركة البتقدم البرنامج وطلبت عليهو فدية/كفالة مليون دولار

لازم تحضروا الحلقة عشان تعرفوا كيف أمريكا بتستخدم التطبيقات للإختراقات الأمنية والتجسس على الدول (رابط الحلقة أول كومنت)

تطبيقات زي واتساب وفيسبوك وتويتر وقوقل بتقدم خدمات ممتازة للمستخدمين مجااان >> قبل كدا لاقتني مقولة لأحد المسوقين قال لما تكون السلعة البتستخدمها مجان (بدون ثمن) تأكد إنك إنت الثمن!!

Tayseer Awoda