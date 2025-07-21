الفيسبوك ذكرني بأنو أنا تخرجت من الجامعة لي ٨ سنوات

والله يا أخوانا شيء مخيف خلاص أنا بتذكر يوم امتحنت الشهادة زي أمبارح

العمر يمضي سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

وتفاصيل الجامعة والتقديم بتذكرها كأنها حسي عديل

بتذكر أنا رغبتي كان أقرأ كلية شرعية

وحكمة الله ماف أي زول موافقني فيها كان

والوالد رحمه الله تعالى أصر علي ما أقرأ كلية شرعية وكان نسبتي بتدخلني وقتها كم كلية لكن قلت إلا أقرأ أصول دين

في النهاية في واحد أقنع أبوي قاليهو يا حاج ميرغني مالك ومال المصاريف والقروش الكتيرة خلي يقرأ الكلية دي وترتاح

أبوي الله يرحمو اقتنع شويه 😂😂 قالي خلاص تقرأ شريعة وقانون وفعلا وافقت أنا بذلك استجابة له، وحكمة الله كتبت الرمز بتاع كلية الشريعة والقانون غلط وطلع بتاع كلية الدعوة وقبلوني فيها

لمن النتيحة طلعت استغربت صراحة لانو ما قدمت فيها نهائي لكن عرفت انو أنا غلطت في الرقم

ولقيت اجراءات التغيير بعد القبول طويلة وصعبة فالحمدلله الوالد اقتنع كان وأنا أصلا جات معاي كويسه

ياخ حتى في إداري كبير في الكلية أبى يقبلني قالي ي زول أمشي قدم كلية اقتصاد ولا محاسبة أحسن ليك وحلف عديل ما أسجل 😂😂 وقالي نسبتك كويسه

المهم مشيت لفيت وجيتو واقتنع برضو

وده لأنو الكليات الشرعية نسبها ضعيفة جدا ومن يدخلها عن رغبة فئة قليلة جدا

وأنا أصلا عندي فلسفة براي 😂😂 في الجامعات أشوف رأيكم شنو فيها

أنا من زمان الحمدلله من أنا في الثانوي شايف الجامعة دي ما بتستحق الهيلمانه المعمولة ليها و انو الزول بضيع أربع سنوات أو خمس من غير محصلة حقيقية

يعني حتى سوق العمل بقى ما بكتفي بالجامعة وبقت في كورسات بتاخدها في شهور بس لكن شهادتها بتكون أقوى من الجامعة عشرين مرة وبتنفعك أكتر منها

الجامعة شهادتها مهمة لكن ما لدرجة انك تجري وراءها هي بس أربع سنوات

فأنا خشيت الكلية دي وكنت عارف انو ماف اهتمام بالحضور شديد

وبالمناسبة دي عندنا دكتور ربنا يطراهو بالصحة والعافية قال يا أخوانا كان غبتو عافيين ليكم وكان غبنا اعفو لينا 😂

فشيلت منها الشهادة والحمدلله أثناء الجامعة خشيت دورات ودروس استفدت منها كثيرا في مجالي الشرعث

وكنت شغال والحمدلله مصاريف الجامعة بطلعها من شغلي مع الوالد رحمه الله تعالى وكونت مكتبة كبيرة من شغلي داك حتى في فترة الماجستير بدايات الدكتوراه ما احتجت يوم أمشي لي مكتبة بره كنت مكتفي بالمراجع الحمدلله ،لحدي ما جو الرم.م ديل ونهبوها وحرقوها 🥲

نرجع لموضوعنا أنا قاعد أشوف انو الاعتماد على الجامعة كجامعة فقط بطلع الشخص غير مسؤول و غير مستعد لا نفسيا و لا مهنيا لمجابهة ظروف الحياة

وللأسف بعض الشباب يظن الجامعة دي في ذاتها غاية ويضيع سنين من عمره ثم يكتشف انو فاتو كتير

أنا ما بقوليك ما تقرأ جامعة لكن لازم تعرف بيئة العمل محتاجه شنو ومتطلباتها شنو

خش ليك كورسات طور نفسك في فترة الجامعة بأشياء من خارج الجامعة

حاول تستقل في مصاريفك و تبدأ تفكر تعمل ليك مشروع أو تشوف ليك صنعة أو أي شيء

وده زاتو بساعدك تتزوج بدري وبساعدك تستحمل الحياة وصعوبتها و بتخفف على أهلك و بتتعلم تتحمل المسؤولية

واحتمال ربنا يفتح ليك وتبقى جلابي عديل 😂😂 والشيتات تجيك لحدي عندك في البيت

انتو رأيكم شنو في نظريتي دي

كسرة

الصورة آخر يوم في الامتحان من عام ٢٠١٧م