شكرآ حمدوك لأنك ماقدرته تغش الناس ٣٠ سنة وقلعوك في سنة واحدة

رانيا الخضر

ده رد وليس ردم

رانيا الخضر قالت لي متين قلتي ( شكرآ حمدوك ) ؟ أولآ السؤال ده جيد وممتاز ومتماسك جدآ جدآ خصوصًا في حاجه مهمه زي (شكرآ حمدوك ) لأنو متناغم ومنسجم مع ضميري وقلبي البيشهد علي كل أزمة مرت بيها البلد كنت بقول شكرآ حمدوك ،، لحظة إحساسي وإحساس كل زول وطني وغيور على البلد كان بيشوف فشل حكومة الثوره الممهورة بعرق ودماء الشباب والشابات وكان بيقول شكرآ حمدوك ،، ماتتخيلي مستوى الألم والشعب بيقول شكرآ حمدوك لي زول وهمي وجبان ومرتجف أخد كل الثقه عشان يشتغل وغلبو يشتغل …

شكرآ حمدوك دي قلناها لمن غلبو ياخد قرار دفن شهداء الثورة ويكرمهم ،، شكرآ حمدوك دي قلناها وبكل صدق وهو بيخذل فينا كل يوم لدرجة إنو جاب تاجر الحمير حميدt رئيس للآلية الإقتصاديه عشان يحل مشكلة البلد وهو مسمي نفسو الخبير الإقتصادي الأممي ،،

شكرآ حمدوك دي كل الشعب قالها لمن حاول يستغفل المجتمع السوداني ويمرر أجندة خبيثه أولها تحوير الحرية وتصويرها في وكأنهاا الدعاره واللواط والدياثه وجمبات العرقي ،، شكرآ حمدوك دي قالوها كل الناس لمن شافو خذلان حمدوك على حق وحقيقه !!

للآن بقولا شكرآ حمدوك ..

عارفه يا رنو الفرق شنو بيني وبين الآخر إني شكرت حمدوك في زمن الوعي شكرتو في اللحظه الأدركت فيها إني لازم أشكرو لأنو حقق لي يقظة وأداني وعي ماكنت حأعرفوا لو كنت محافظة على كلمة شكرآ حمدوك البتتقال في مواكب الدم والعرق ،،

عشان ما أنسي .. هسه شكرآ حمدوك على إنك أديت الشعب وشك الحقيقي قبل يغرق معاك ،، شكرآ حمدوك لأنك ماقدرته تغش الناس ٣٠ سنه وقلعوك في سنه واحده بس شكرآ حمدوك لأنك شلت لينا أسفه الناس وجبتهم معاك في الحكومه وكان سبب كافي إنو الشعب يعرف حقيقتهم ،، شكرآ حمدوك على القوة والعظمه والثبات الإتسببت فيهو وإنت بتقود أكبر مؤامرة على الشعب السوداني ..

وده ما ردم ولا شٍتين ده شُكر قدام الناس عشان ما تجي يوم تقولي لي متين شكرتي حمدوك ( التمبرلي )

تحياتي رانيووو



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