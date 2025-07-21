إستهبال البرجوازية المحبة للتميز الإجتماعي غير المستحق علي شعب تتسلق أكتافه ثم تبصق في وجهه:

حقيقة السودان ده بلد مدهش. فيهو مهن لا توجد في أي بلد آخر. يعني واحد ممكن يعرف نفسو بانو مفكر بنفس الطريقة البيقول بها آخر أخوكم في الله طبيب أو الزميل محامي أو السنبل باشمهندس أو محاسب. ياخونا أي زول حي مفكر لانو بيفكر. حتي المجنون بيفكر بما يكفي لتجنب الموت. أما لو كنت بتشغل وظيفة مفكر مع مؤسسة، قول مثلا مفكر مع مؤسسة الأهرام أو مع ماكينزي أو مع مركز سنار. وكمان في نوع تاني بيعرف نفسو بانو أكاديمي. أكاديمي دي شنو؟ مش بتنطبق علي أي زول قرا جامعة؟ بالمناسبة في الغرب ممكن تكون أستاذ جامعة وانت عندك بكالريوس فقط. فلو بي أكاديمي دي أنت بتقصد أنك أستاذ جامعي، قول أنا أكاديمي أستاذ في جامعة أم صفقا عراض وخلصنا لانو مافي وظيفة محددة إسمها أكاديمي.

معتصم اقرع