تحرك الدولار الجمركي من 2096 الى 2400 مامؤثر شديد
تحرك الدولار الجمركي من 2096 الى 2400 مامؤثر شديد لانو النسب الجمركية بيحصل فيها هبوط تدريجي واحياناً تُعفى (كمدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية) وسبب ارتفاع الطلب في العملة السياسات الجديده للاستيراد | رقمياً :
حاوية كاملة [ فيها ٤٠٠ حبة] من منتج يباع الحبة الواحده منو اسي بي متوسط 900 الف جنيه سوداني.. زيادتها الجمركية مليون و٧٠٠ (مليار و٧٠٠ بالقديم) لكل الحاوية بواقع ٤ الف وشويه جنيه ( مفترض تبقى 905 مثلاً) ..!
حِسابياً :
جمارك المنتج 117 دولار مضروباً في 2096 في 17% النسبة الجمركية = 39,196 جنيه
جمارك المنتج 117 دولار مضروباً في 2400 في 17% النسبة الجمرمية = 43,656 جنيه
الفرق 4 الف و461 جنيه فقط ، مشكلتنا ليست الجمارك ، مشكلتنا الجبايات الفير مستحقة وفوضى الطريق وعدم ضبط السوق .. والسماااااااسرة وجهل المواطن بالمعلومة
Eslam Muawia Salih