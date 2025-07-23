تحرك الدولار الجمركي من 2096 الى 2400 مامؤثر شديد لانو النسب الجمركية بيحصل فيها هبوط تدريجي واحياناً تُعفى (كمدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية) وسبب ارتفاع الطلب في العملة السياسات الجديده للاستيراد | رقمياً :

حاوية كاملة [ فيها ٤٠٠ حبة] من منتج يباع الحبة الواحده منو اسي بي متوسط 900 الف جنيه سوداني.. زيادتها الجمركية مليون و٧٠٠ (مليار و٧٠٠ بالقديم) لكل الحاوية بواقع ٤ الف وشويه جنيه ( مفترض تبقى 905 مثلاً) ..!

حِسابياً :

جمارك المنتج 117 دولار مضروباً في 2096 في 17% النسبة الجمركية = 39,196 جنيه

جمارك المنتج 117 دولار مضروباً في 2400 في 17% النسبة الجمرمية = 43,656 جنيه

الفرق 4 الف و461 جنيه فقط ، مشكلتنا ليست الجمارك ، مشكلتنا الجبايات الفير مستحقة وفوضى الطريق وعدم ضبط السوق .. والسماااااااسرة وجهل المواطن بالمعلومة

Eslam Muawia Salih