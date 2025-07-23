سألني جدي فقال لماذا فعل حميدتي كل هذا يا تبيان ولماذ تبٍعه حمدوك ؟ جًدي كعادته يسأل وكثيراً ما تنسل من أسئلته سوداءُ الإجابات !!

قلت له حميدتي حاله أحياها الله بيننا وبيّن فيها إنفكاك النفس وتحولها من الخير إلى الشر ،، شًرح من خلالها عبودية الإنسان لأطماعه وبُعدٍه عن الشكر والتزلف إلى المٌعطي ،، قصته أعطتنا درس عن كرم الله على عباده وجشع العباد على المعبود ،، إنه أسطوره ( الأغبياء ) ياجدي إمتلك كل شيء إلا الرضي ..

أما حمدوك .. فهو خبير لذلك إختار أن يمتطية تاجر الحمير !!

تبيان توفيق