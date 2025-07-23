🛑نقاط العبور.. ابتزاز واستفزاز للتجار… ونهب لأموال الناس باسم القانون.. فمن يردع هؤلاء..؟

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امس عندي دفار شحنتو بضاعه مواد غذائيه من عطبره انا شغال ف امدرمان وعندي ملف ضريبي واي حاجه بعد شحنت البضاعه من عطبره وجهزت الورق كلو حتي مشتري البضاعه من تاجر معروف وبي فاتوره نهائيه ميه ميه وعملت تصريح المرور وجهزت الورق كلو اديتو للسواق وانا مشيت بعد ساعه كده السواق اتصل علي قال لي انا وقفت الدفار ومشيت افطر جيت لقيت ناس الضرائب فكو اللوحات وكلمو الزول الحارس الدفار انو يجي هناك يجيب ورق البضاعه مشينا ديوان الضرائب الريان ودخلنا السواق قال ليهم الورق قاعد كان ف درج العربيه لكن انا نزلت افطر واسي ده الورق كلو قالو ليو تدفع 3 مليون جيب سيد البضاعه انا جيت قالو لي خلاص تدفع مليون قلت ليهم يا ناس ادفع ف شنو ورقي ده لو في غلط او الفاتوره المشتري بيها فيها مشكله معليش لكن انا سيد البضاعه عندي ملف ضريبي وريتو ليهم والتاجر الاشتريت منو دي فاتورتوا النهائيه وده تصريح المرور تاني ف شنو انا م عندي قالو لي السواق م كان مع العربيه والعربيه فيها بضاعه قلت ليهم الزول ده مشي يفطر وبعدين فلنفترض م عايزين تنتظروهوا شلتوا اللوحات والورقة الخلوها مكتوب عليها إحضار مستندات البضاعه

قلت ليهم اها دي المستندات وكلها كامله تاني ادفع مليون مليون في شنو تاني قال لي خلاص عملناها لي ٥٠٠ الف وتاني لو فتحت خشمك ده والله ازيدها ليك

حسبي الله ونعم الوكيل من المال المغتصب وحسبي الله ونعم الوكيل فوق كل ظالم

نحن البلد دي خلينا الشغل فيها عشان بقينا بس شغالين قصاد الضرائب ماف شي جابرنا علي الاستفزاز وبرجع تاني وبقول حسبي الله ونعم الوكيل



غاندى ابراهيم احمد