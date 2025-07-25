الطريق ما ساهل ابداااااا…. بس في اجتياز العقبات متعه النجاح والبقاء…. كوني انت، كوني ذاتك. شكرا لرفقاء الدرب الجنود المخفين وراء كل خطوة نجاح اخدها لقدام. شكرا لكل من دعى لي في بوست، أو تلفون أو نهاية جلسة أو في ظهر الغيب.

وشكرا من القلب لكل من عرقل دربي وطريقي فانتم من صنعتم القوة والصلابة داخلي. واولا واخيرا الحمد لله على الدرب المليان بقصص من النجاحات والاخفاقات، وكلها فخورة بيها لاستشعاري بوجود الله معي في كل خطواتي،،،، فالحمد لله

إيثار صلاح التاي

إختصاصي نفسي