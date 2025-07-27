السودان بيضة من ذهب

لسع المعركة ما انتهت !!

خليك متأكدين إنو السودان ده بيضه من ذهب ولو فاكرين التآمر عليهو حيقيف تبقو وهمانين . الشيء الحصل ده كلوو فصل من الفصول وجزء من التآمر وكان حينجح لولا لطف الله بينا .. الحاجه المفترض نتمسك بيها هي جوهر المقاومه المبنية على فهم شكل التآمر ده أدواته أهدافه القاعد يسعى ليها .. نحن مفترض نحمد الله كثيرآ بإنو كشف لينا الستار وأدانا فرصه نشوف من خلالها نظرة الكثيرين للبلد دي ولولا الفرصه دي ماكان عرفنا الحاجات الشفناها خلال السنتين ..

انا في يوم من الايام أنا كنت شايفه احزاب المعارضه السودانيه دي مثل أعلى في الوطنية وخير من يمثلني ويمثل أحلامي وإنو وجودهم في السلطه حيحمي البلد ويحصنها من المكر والكيد والتآمر وإنهم حيقيفوا قدام أي جهه تتعدي حدودها وأي يد تتمدا ناحية السودان حيقطعوها ..

كنت شايفه أبغض الناس لي هم الإسلاميين والكيزان وإنو الخلاص منهم يعني الخلاص من الظلم والعماله وإنهم ممكن يبيعوا البلد في لحظه ضعف لأي جهه خارجية ويتخارجو منها ..

الآن الناس شايفه الحال بي عينها وقادرة تمييز مابين الناس ومابين الوقف معاهم والخذلهم في لحظة الحوجه

لكن سبحان الله من التأمل قلبي وجعني ..

علينا أن نقاوم ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد