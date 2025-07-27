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🔴 (دنيا زايلي وزايل نعيمكي)

2025/07/27
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* إييييييه دنيا (زايلي و زايل نعيمكي)
و هكذا فرض الشيوعي المتمرد عبد العزيز الحلو إرادته على :
ـ حميدتي المسلم الصوفي التيجاني !!

ـ فضل الله برمة رئيس حزب الأمة الذي تقوم قاعدته الأساسية على طائفة (الأنصار) !!

ـ إبراهيم الميرغني إبن الطائفة (الختمية) حفيد رسول الله صلى الله عليه و سلم كما يقولون !!

ـ الكوز سليمان صندل !!
و غيرهم من قادة و زعماء الإدارة الأهلية و مقاتلي المليشيا الذين يرفعون أصواتهم بالتهليل و التكبير أثناء المعارك !!

فأصبح سودانهم الموازي :
(سودان جديد ـ علماني ـ ديمقراطي)
* (دنيا زايلي وزايل نعيمكي)

حاج ماجد
حاج ماجد سوار
حاج ماجد سوار

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