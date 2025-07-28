فيسبوك
الاختباء ما ضعف… هو حضن هادي بتقدّمه لنفسك لما الدنيا تتعبك
ما تستنى الناس ترفه عنك…
عادي جدًا تطلع تتمشى براك
تشرب قهوتك، أو تحجز لنفسك فيلم،
تشتري هدية صغيرة ليك، أو تطلع رحلة خفيفة…
مع نفسك، ولي نفسك.
بتعملوها ولا ده تبع الفنون جنون
الونس ما دايما بيكون في الزحمة…
مرات بتلقى الطمأنينة الحقيقية لما تبعد شوية من العالم،
وتقضي وقتك مع زول واحد مهم جدا وهو “أنت”.
الاختباء ما ضعف…
هو استراحة محارب
هو حضن هادي بتقدّمه لنفسك لما الدنيا تتعبك
هو فرصة تسمع صوتك بوضوح، وسط ضجيج الحياة.
ما تلوم نفسك لو لقيتها محتاجة تبعد شوية
وتضحك وتعيش وتنبسط… بدون جمهور،
اللحظات دي بتقويك أكتر مما تتخيل.
اها بتحبو تطلعو براكم، ولا لازم مع الشلة…. الصورة وانا عازمة روحي سينما، ولقيت القاعه حرفيا انا برااااااااي
ايثار التاي – اختصاصي نفسي
رصد – “النيلين”