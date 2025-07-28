“لو مهتم كان عرفت”.. ده بعتبره نوع من الدلع والدلال على المحبوب ممزوج بعتاب وبعض الشوق

بحب الوضوح في العلاقات بمسمياتها المختلفة ، وبالنسبة لي بعتبره واحد من علامات النضج إنك تتكلم عن طلباتك واحتياجاتك ومخاوفك وإنزعاجاتك من الطرف التاني بمنتهى الوضوح والسلاسة والأريحية

لو زعلت أو أضايقت من تصرف عمله، بكل وضوح وبطريقة لطيفة نبهه للحاجة دي من غير ما تدخله في كومة أسئله ماليها أول ولا آخر أو الأسوء دوامة من الإحتمالات السيئة والغير مريحة إطلاقاً

أما ” لو مهتم كان عرفت ” ف دة بعتبره نوع من الدلع والدلال على المحبوب ممزوج بعتاب وبعض الشوق

لكن بفضل إنو يكون بعدها نقاط توضح أسباب الزعل أو الضيقة أو حتى الإستياء بطريقة لطيفة وبعتاب محبب