إتفضل يامناوي دااااك الشارع ماتكتر الكلام ..

الكلام القاعد يقول فيهو مناوي بالنسبة لينا ماكلام مهم وعشان هو مامهم حنذكر الناس بإنو مناوي لايمثل رأي أهل دارفور ولا يمثل إرادة أهل دارفور وعذيمتهم ،، مناوي عبارة عن زول مسؤول من بعض أبناء دارفور البينتموا للقوة المسلحه بتاعتو ده واضح لي كل الناس ومعلوم ..

الفرضك حاكم ع إقليم دارفور هو إتفاق سلام وكفى إتفاق كلو عيوب ومهتري وني عديل كده مع ذلك الشعب قال عديله مادام حيخدم الناس بإسم الإتفاق ده على بركة الله ..

الشعب السوداني ده متعود على تصرفاتك يامناوي وقبل اليوم كنت مساعد لي عمر البشير ومرقت من جوه القصر ودخلت الغابه بعد نقضت العهد يعني بالنسبة لينا معروف وماعايزين زول يورينا ..

الآن الشعب بيقوليك يهدااااك الدعm السرyع أمشي ليهو إتفاوض معاهو وأحكم دارفور كان تقدر قسم بالله تشتغل إنت وأهلك غرافين بلاعات في بيوت الدعامه ليل نهار إنت يامناوي بتهدد في منو ؟ وبتقول كلامك ده لي منو ؟ وهل انت واعي بتقول في شنو ؟

مافي زول حيمنعك تمشي للدعم السرyع ولا في زول حيقوليك لالا يامناوي ماتمشي والله البلد دي فيها رجال يسدو عين الشمس ونفس الرجال ديل منحنين عشان خاطر البلد دي وبس ،، والله الشعب كلو ماعاجبو وشك ده ولا خاتي ليك اي مكانه كل الشي البينك وبينو وقفتك مع الجيش وبس واليوم التتعدى فيها حدودك وتجيب كلامك الخارم بارم ده حتتولع فيك وفي الغشاك وقاليك إنت مهم ..

دارفور بي رجالها

المشتركة بي رجالها

الجيش بي رجالو

الشعب كلو مع أهل الفاشر …

إنت راجع نفسك وراجع مواقفك وراجع عملك وشوف النوايا حقتك هل هي صادقه في إنها تصل للفاشر او تصل حدود كردفان …

المانعك شنو تمشي دارفور ؟ غالبك تصل كردفان ؟ فرقك شنو من الرجال القاعده تصل لحدي كردفان دي ؟ منو الواقف قدامك عشان تجي تهدد الناس بإنك حتتواصل مع الدعm السرyع مع إنو كل الدنيا عارفه انك متواصل ومتواصل اربعه وعشرين قراط ..

هوووي يامناوي أرعى بي قيدك … وماتهدد وما تطاول على الشعب السوداني ده وما تمثل فيها إنك مؤثر وإنك حاجه مهمه وما تغشك المناظر وما تعمل فيها راسك كبير قسم بالله بعد الخساره الخسروها الناس دي مايملا عينهم إلا التراب ..

هسه نحن حنعبر عن رأينا وحنكتب أكبر هاشتاق وحنوحد الرأي العام وصوت الشعب حيصلك وحنقوليك( #إتفاوض_يامناوي ) ( #أمشي_لي_حميدتي) كان تقدر ومافي زول حيسألك ولا في زول حيقوليك عينك في. راسك …

قاعد في بورتسودان زي المره ولامي معاك شوية فلاسفه وعامل لي نفسك هيلمانه وانت عارف نفسك أكبر جبان ،، والله العظيم أعفن زول غيرك لو كان محلك مايقعد في بورتسودان وأهل الفاشر بالحاله دي ..

إنت قايل عشان شاركت في الحرب معناهو خلاص الشعب ده يعمل ليك تمثال ويقعد يعبدك ويحنسك ويقوليك لالا ماتقول كده ..

انت ماعرفت الشعب السوداني للان يامناوي ..

مااااااا تبكي لينا في الشاشات يازول عندك خيارين بس ..

ياتبقي راجل صحي صحي وتخلي المكيفات والمايكات والكارفتتات والفلسفه والمنتشه دي وتركب تاتشراتك دي وبالظلط زيك وزي أي زول مسؤول وتمشي دارفور وتخشها وتفك حصار الفاشر ..

ياتبقى قدر كلامك ده تمشي تشوف حميرتي وين وتتفاوض معاهو ويديك المعقول ونحن زاتو عايزين نعرف حيديك شنو ،، وزي ماقلت إنت حر ورينا حرارتك دي مقاسها كم ”

اتفضل داااااك الشارع ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد