خلو الجيش يشتغل شغلو

شنو يعني الجيش تأخر وتباطأ عن الفاشر وبعضهم طوالي يلعب على وتر العنصرية و التهميش

ما ياهو في يوم من الأيام الجيش بل رأس الجيش زاتو كان محاصر في القيادة العامة واستمر الحصار سنتين إلا شهرا

وكان في جيوش بالكوم في وادي سيدنا

والفرق بيناتهم بس ٣٥ كيلو تقرييا

هل كان ده تباطؤ ولا تخاذل؟ أم تكتيك وتخطيط

وكمان المعركة دي معقدة وصعبة أنت بتتكلم عن أحراش وغابات وجبال وصحاري

الآن المسافة بين الأبيض الفاشر قد تصل إلى ٦٠٠ كيلو وبطرق برية مكشوفة

الآن حسب ما أعلم الجيش شغال يعد وينسق ويهيء ويخطط ياخي حسي الكورة هي لعبة

الفرق بتمشي معسكرات وإعداد بالشهور

ما بالك بمعارك قاسية زي دي

والجيش ده عندو ثأر ودين في رقبته تجاه أبنائه الذين استشhهدوا وغدروا من قبل الميليشيا

والجيش السوداني كثير من قياداته وجنوده وضباطه من غرب السودان وكردفان

ومعظم المقا..تلين المعروفين من المناطق ديك يعني بالمنطق كده البخليهم يخلو أهلهم شنو

الناس تبطل إرجاف وطعن

والله الناس شغالة وأنا على صلة من شهور بما يتم إعداده

ولعل الجيش يعد لتحرير منطقة هي أشبه بجبل مويا الذي لما تحرر كان فاتحة خير للجزيرة والخرطوم

وليعلم كل الناس في كل السودان أنه لا أمان لهم إلا بالقضاء على هذه الميليشيا

والآن الآن الخرطوم ليست مؤمنة تماما بسبب طريق الصادرات

وكذلك ولاية النيل الأبيض

والولاية الشمالية

لكن ثقتنا في الله كبيرة ثم في جيشنا

نصر من الله وفتح قريب

مصطفى ميرغني