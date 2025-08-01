يقوليك الحاصل ده كلو سببو الكيزان

وأنا بقوليك الحاصل ده كلو سببو القحاته

الجماعة ديل الواضح من الحاجات العملوها أنهم جاءوا في المقام الأول لحر.ب الدين ثم هدم السودان

وحر..ب الدين دي أكبر سبب لكل بلاء

الناس ديل سريع سريع عمدوا إلى قانون النظام العام فألغوه القوانين الجناية وقفوها شرعوا قوانين للعهر

سعوا سعيا حثيثا في إدخال النظام التقليدي الربوي بالبنوك

رغم الفقر الاقتصادي عملوا مناهج جديدة من ماف كلها جهل ومحاربة للدين ومازالت كما هي

عمدوا إلى الحر.ب النفسية تجاه المشايخ و الدعاة

سلموا مبنى القرآن الكريم لل 🏳️‍🌈

والدعوة إلى علمنة الدولة جملة وتفصيلا والمجاهرة بذلك

ياخي بسم الله الرحمن الرحيم ما كتبوها ليك

ووووو

ده من ناحية دين

من ناحية تدمير السودان

الناس ديل جو طوالي رفعوا الدعم عن العلاج والغذاء و الوقود

من غير أي إجراءات وقائية أو تخفيفية

لحدي ما أدخلوا كمية من الشعب في خط الفقر،وحصلت زيادات مبالغ فيها

تعمدوا إضعاف المؤسسات الأمنية الجيش و الشرطة وأفقدوا هيبتها أمام الناس

عمدوا إلى إضعاف جهاز الأمن وتفكيكه

مما سمح بدخول الاستخبارات الأجنبية

وانتشار معتادي الإجرام

مشوا جابوا البعثة الأممية مما يعني فقد السيادة الوطنية وبقى فولكر هو الحاكم

مشوا جابو ليك الحركات المسلحة التي هزمها الجيش وفرتقها من ليبيا وتشاد ووو

والد.عم السريع ده كان ما يتجرأ يقل أدبو مع والي زي أحمد هارون مشو جابو من الخلاء ومسكو رئيسه كل شيء حتى الآلية الاقتصادية بمعاونة استخباراتية إقليمية ودولية

تم حل هيئة العمليات التي كانت مقارها كلها في مواقع مميزة حمايةً للخرطوم وسلموها للميليشيا

عملوا ليك إتفاق جوبا غير العادل

كما عملوا الإطاري الذي كان ظاهر انو وقود لحر.ب لا تبقي ولا تذر

ده غير سعيهم في الوقيعة بين الجيش والميليشيا وقتها

ده كلو وغيرو عملوا في فترة وجيزة جداا

والناس للأسف كانت مغيبة وكانت بتساعدهم على كده ولمن شيخ عبدالحي ومحمد علي الجزولي فك الله أسره كانو بحذروا من المشاريع دي

الناس كانت بتتهكم منهم وتسخر منهم

مصطفى ميرغني