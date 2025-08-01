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طيب ما نقعد نعمل شاي ونستناه معانا، يمكن اتأخر في الزحمة 😁
الوقت المناسب؟ دا شخصية خرافية زي التنين وأبطال الديجتال
الناس القاعدة تقول لمن الوقت المناسب يجي حأبدأ
طيب ما نقعد نعمل شاي ونستناه معانا، يمكن اتأخر في الزحمة
خلينا نكون واقعيين…
كل يوم بتصحى فيه، هو وقت مناسب فيه ناس بتحبك وفيه مخك المليان أفكار وصحتك حتى لو 70%، برضو بتشيلك وروحك الكل مرة بتقوم بعد ما تقع
انتظار اللحظة المثالية ببساطه بيخليك دايمًا في وضعية الـترقب وممكن معاها شوية عدم وضوح وهنا بتكون النتيجه تأجيل، ملل، جلد ذات، ومقارنات مالها آخر
لكن لما تقول أنا هبدأ بالموجود ، وأعيش اللحظة…
وقتها حتشعر بطاقة غريبة، سعادة مرتبطه بالحاضر الانت فيه، ومفاجآت حلوة من أبسط الحاجات
فـ خليك ذكي ما تضيع عمرك في انتظار “الميعاد” إنت الميعاد، وإنت الحدث الكبير
إيثار صلاح التاي
إختصاصي نفسي