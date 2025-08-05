ساندرا: المجرمين ديل اسمهم مليشيا الدعم السريع

نبذوا و شككوا وعيشوا دور مرة موزعين صكوك الوطنية ومرة ملائكه وغيره من الأدوار زيما عايزين.

انا عن نفسي بفهم حاليا حاجة واحدة .

عندنا مجرمين اغتصبوا بناتنا بشكل ممنهج لدرجة عندنا حيكون جيل على الأقل ربعه نتاج هذا الاغتصاب ومحتاج تأهيل و المجتمع ذاته محتاج تأهيل عشانه.

وعندنا مئات الالاف من بنات و نساء من التم اغتصابهن و ما استشهدن محتاجين نساعدهم وندعمهم عشان يتعافن من التجربة دي.

نهبونا نهب ممنهج

عندنا ملايين المواطنين مضطرين يبدأوا من الصفر

لأنو المجرمين ديل نهبوا و دمروا شقا عمرهم و زكرياتهم.

دمروا بنيتنا التحتية بشكل ممنهج

وبشكل ممنهج قصدوا يذلّونا و يذلوا شيبنا و شبابانا و امهاتنا.

عندنا آلاف الآلاف من الشهداء من حبوبتنا و المواطنين استشهدوا و هم فارين من قراهم هرباً من بطش المجرمين ديل.

دمروا بشكل ممنهج كل متاحفنا ومسارحنا و أجمل جخانيين الفن و شرطوا و بالوا على كتب مكتباتنا الغنية الاتلمت عبر السنين بالتبرعات و بحوث الطلاب وناس كتيرة تعبت عليها و بتشوف فيها حياتا.

المجرمين ديل اسمهم مليشيا الدعم السريع

بالنسبة لي انا، ما مهم من أين أتوا؟!

ببساطة لأنو الشعب قام بثورة للاطاحة بالجابهم!

فقام نفر مننا بالإطاحة بالثورة نفسها!! لأ وكمان عملوا ملاعق للدعمالسريع، بل وساعدوهم في خت حجر اساس وسط المجتمع الدولي و ادوهم سلطة في الداخل علينا! علينا نحن نفس الناس الأبادونا بيهم!! ولا شنو؟! يعني ما متذكرين و عارفين كويس جداً انو ديل نفس المجرمين الصنعهم النظام القامت ضده الثورة و النفذ بيهو إبادة دارفور الجماعية!

عشان كدا قفلوا ميتينكم دا

اما حكاية أني ساكة منصب دي بشوفا تخيل برجع لمنهجكم انتوا المتبعنه في حياتكم وحالتكم النفسية، تلت ارباعكم عباره عن متسلقين أو حيارى وقليلين اي حاجة. انا زولة في العمل العام ما بطلع ولا حطلع من خط الدفاع عن حقوق الانسان و طبعاً بالبشوفه انا صح في كل مرحلة.

وما عندي منظمة ولا أي جهة تخطر على خيالك لا تابعة ليها طوعاً ولا ضاغطاني او بتملي علي ولا عندي جهة بتصرف علي غير شخصي العينه ملانه جداً بقدر العنده و نفسه عزيزة جداً و أمي و راجلي محمدالحاج.

#كلنا_جيش

ساندرا فاروق كدودة