مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

هل تبحث عن مشروبات بديلة للقهوة تمنحك نفس النشاط والتركيز ولكن بدون أضرار الإفراط في الكافيين؟.

مشروبات طبيعية بديلة القهوة

وهناك قائمة بأفضل البدائل الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية، وفقًا لموقع Healthline وMedical News Today، والتي توفر طاقة طبيعية وفوائد إضافية لجسمك، ومن أبرزها:

ـ الشاي الأخضر:

وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة “الكاتيكين”، يمنحك طاقة معتدلة ويحسن التركيز والمزاج.

ـ شاي الماتشا:

ويحتوي على الكافيين و”L-theanine” لتوفير طاقة مستمرة دون الشعور بالتوتر أو الإرهاق.

ـ شاي المتة (Yerba Mate):

وهو مشروب تقليدي غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، يعزز النشاط ويحسن وظائف الدماغ.

ـ مشروب الكومبوتشا:

ويعتبر شاي مخمر غني بالبروبيوتيك، يساعد على تحسين الهضم ودعم طاقة الجسم بشكل طبيعي.

ـ عصير الشمندر (البنجر):

ويحتوي على النترات التي تحسن تدفق الدم وتزيد من القدرة على التحمل أثناء النشاط البدني.

ـ ماء جوز الهند:

وهو مصدر طبيعي للإلكتروليتات، يعوض السوائل ويمنحك الترطيب والطاقة بعد التمارين.

ـ مشروب الكاكاو الخام: ويحتوي على الثيوبرومين الذي يمنح إحساسًا بالطاقة والمزاج الجيد، بجانب فوائده المضادة للأكسدة.

النصيحة الذهبية

إدخال هذه المشروبات في روتينك اليومي يمنحك نشاطًا طبيعيًا ويعزز صحتك، مع تقليل الاعتماد على القهوة والكافيين.

صدى البلد