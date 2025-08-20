مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. مغتربون سودانيون يسطرون ملحمة تاريخية ويجمعون مبلغ 800 ألف ريال في ساعات قليلة من أجل مساعدة ممرضة سودانية بالسعودية صدر بحقها حكم قضائي بسبب خطأ طبي

2025/08/20
534786106 1824358798466380 634956652958315861 n

سطر مغتربون سودانيون, ملحمة تاريخية في الترابط والتلاحم مع بعضهما بعد أن حولوا محنة ممرضة سودانية, تعمل بإحدى المستشفيات بمدينة تبوك, بالمملكة العربية السعودية.

534786106 1824358798466380 634956652958315861 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, رانيا حسن أحمد علي، صدر بحقها حكم قضائي بتغريمها 802 ألف ريال سعودي جراء خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال.

537280869 3201739859979140 491971619907293907 n

ورغم ضخامة المبلغ، انتفض أبناء الجالية السودانية في المملكة وخارجها، وأطلقوا حملة تبرعات عاجلة عبر نظام سداد، تمكنوا من خلالها من جمع المبلغ كاملاً في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة.

535481927 3201738166645976 2894929581033826671 n

القصة لاقت صدىً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عجّت بالرسائل التي تدعو إلى “الفزعة” والوقوف مع الممرضة، فيما أشاد كثيرون بروح التكافل السوداني التي أثبتت من جديد أنها قادرة على صنع المعجزات وقت الشدائد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2025/08/20