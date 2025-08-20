🔴 جامعة الخرطوم تكشف عن عقار لعلاج مرض الأيدز

كلية الطب بجامعة الخرطوم تسمو فوق التحديات وتعانق التميز

كشفت كلية الطب بجامعة الخرطوم الستار عن تفاصيل أبحاث علمية حديثة للجامعة بشراكة مع جامعة كوماموتو باليابان أثبتت فاعلية جذور نبتة سودانية برية في القضاء على فيروس نقص المناعة المكتسبة ( الأيدز). وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر بجامعة الخرطوم قال البروفيسور مصطفى إدريس المشرف على البحث ، إنه تمّ إجراء البحث على خلايا بشرية معدة داخل معامل الجامعة اليابانية.مؤكداً أن المستخلص من النبتة السودانية أثبت فعاليته في قتل فيروس الأيدز النشط ،وتحريك الفيروس الساكن في الخلايا لقتله، فضلا عن منع المستحضر الفيروسَ من دخول خلايا المناعة. مشيرا إلى أن التحدي الراهن هو بداية التجارب العملية على المرضى بالتعاون مع الشركاء في الحقل الطبي.وأضاف بروفيسور مصطفى أن البحث الجديد فرصة للالتفات نحو إمكانيات وموارد السودان الطبيعية حيث يذخر بأكثر من أربعة آلاف نبتة طبية في مواقع جغرافية مختلفة.

Nezar Bogdawi