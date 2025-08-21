زعمت أنه يملك جواز دبلوماسي.. “جنس البزار دا ما ببكي” القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير حنان حسن تسخر من مقتل الشهيد مهند فضل وتنشر صورة له وهو ساقط

أشعلت القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير حنان حسن, ثورة من الغضب داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد سخريتها من مقتل الشهيد مهند فضل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت حنان حسن, صورة للشهيد وهو ساقط بعد استشهاده وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وزعمت القيادية بالحرية والتغيير, أن الشهيد مهند فضل, يملك جواز دبلوماسي, ظهر باللون الأحمر بعد سقوطه شهيداً في معارك كردفان أمس الأربعاء.

وكتبت حنان حسن, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (جنس البزار دا ما ببكي خلاه وفات..اييييه كله رايح ونحن من الأزرق المسكين دا يحرمونا القيادي بكتائب الحركة الإسلامية القتيل اليوم بمعارك شمال كردفان مهند فضل إبراهيم يحمل جواز دبلوماسي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين