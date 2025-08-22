“التخصصي” ينجح في زراعة قلب لطفل سعودي بعد نقله من متبرع متوفى دماغياً في الإمارات

استمراراً للتعاون الإقليمي المتقدم في مجال زراعة الأعضاء، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مجدداً في زراعة قلب لطفل سعودي يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد استئصال العضو من متبرع متوفى دماغياً في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد موافقة ذوي المتبرع واستكمال كافة الإجراءات النظامية، وبالتنسيق المشترك بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وبرنامج “حياة” للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الإمارات.

وقد تضمن هذا التعاون سلسلة دقيقة من الترتيبات الطبية واللوجستية، بدأت بعملية الاستئصال، ثم النقل الجوي للعضو إلى الرياض، وانتهت بتهيئة غرفة العمليات خلال وقت قياسي، لتنفيذ الزراعة في توقيت بالغ الحساسية، أسهم في إنقاذ حياة الطفل الذي لم تكن أمامه أي خيارات علاجية أخرى.

ونجح الفريق الطبي في “التخصصي” في إجراء الزراعة للطفل الذي كان يعاني من فشل قلبي متقدم ناتج عن عيب خلقي معقد، استنفدت معه مختلف التدخلات العلاجية، والتي شملت الأدوية والدعم التنفسي وزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، دون استجابة تُذكر، ما استوجب إدراجه على قائمة الزراعة العاجلة.

ويعد الوقت عاملًا حاسمًا في نجاح عمليات زراعة القلب، فوفقًا للمعايير الطبية، يجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية بين استئصال القلب من المتبرع وزراعته للمريض خمس ساعات، وذلك لضمان نجاح عملية زراعة القلب، ما يمثل تحديا لوجستياً إضافياً إلى جانب تعقيدات الإجراء الطبي في الحالات التي يكون فيها المتبرع المتوفى دماغيًا في مناطق أخرى داخل المملكة أو خارجها، ما يجعل كل دقيقة تأخير ذات تأثير حاسم على نجاح العملية.

ولم يكن نجاح زراعة القلب مجرد إجراء طبي، بل ثمرة لتنسيق مستمر بين الفرق الطبية في المملكة والإمارات، ضمن تعاون إنساني هدفه إنقاذ الحالات الحرجة، ما يعكس قدرة “التخصصي” على تجاوز التحديات المعقدة، وتسخير إمكاناته بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم رعاية تخصصية تعيد الأمل للمرضى وذويهم.

ويُعد مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين أبرز المراكز العالمية في هذا المجال، حيث حقق إنجازات استثنائية شملت إجراء أول زراعة قلب روبوتية بالكامل على مستوى العالم، وكذلك زراعة مضخة قلب اصطناعية باستخدام الروبوت دون الحاجة إلى شق الصدر، في سابقة طبية غير مسبوقة، تجسّد ريادة المملكة في الجراحات القلبية المعقدة.

