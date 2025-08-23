شاهد.. الناشط الشهير “الإنصرافي” يردم القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن بسبب منشوارتها الساخرة والمثيرة: (متذكرة صورك في جامعة الخرطوم الساعة 2 ظهراً؟)

شن الناشط السوداني, الشهير “الإنصرافي”, هجوماً شرساً على القيادية بتحالف قوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, وذلك بسبب منشوارتها الأخيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فتح “الإنصرافي”, النار على حنان حسن, وذلك أثناء حديثه في بث مباشر, تابعه الآلاف من جمهوره.

وكانت القيادية بالحرية والتغيير, قد سخرت من استشهاد الشهيد مهند فضل, وزعمت أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي, سقط منه بعد مقتله.

كما سخرت من شهداء معركة الكرامة بتدوينة على حسابها عبر فيسبوك, قالت فيها: (فتوى أصدرتها أنا دي.. أي زول شارك كمحارب ومات في حرب 15 أبريل لا شهيد لا تغشوا روحكم).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد رد “الإنصرافي”, على تدوينتها المثيرة قائلاً: (متذكرة صورك في جامعة الخرطوم الساعة 2 ظهراً؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين