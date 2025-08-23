شاهد بالفيديو.. “السلطانة في حائل عاملة عمائل”.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالسعودية والمغتربون يفقدون السيطرة ويستعرضون في الرقص

أحيت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية, وتحديداً بمدينة “حائل”, التي تقع في الشمال الغربي للمملكة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, الحفل بأغنياتها الحماسية التي تفعل معها الجمهور الغفير الحاضر الحفل.

المغتربون السودانيون, المتواجدون في الحفل فقدوا السيطرة ودخلوا في وصلة رقص على طريقة “العرضة” وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان أبرزها: “السلطانة في حائل عاملة عمائل”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين