رياضيةمداراتمنوعات

شاهد.. قائد صقور الجديان ينشر صور الفوز على الجزائر ويعلق: (أفديك بالروح يا موطني …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود)

2025/08/24
538149550 1150983053563420 1847026035714193191 n

536277952 1150983060230086 5722535555728924311 n

نشر نجم المنتخب السوداني, ولاعب خط وسطه المتألق صور من فوز منتخبنا الوطني, على المنتخب الجزائري والذي كفل له التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

536275546 1150983020230090 6092112682560794815 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر قائد صقور الجديان, صور المباراة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

538149550 1150983053563420 1847026035714193191 n

وكتب لاعب الهلال, معلقاً على التأهل لنصف النهائي: (أفديك بالروح يا موطني …فأنت دمي وكل ما اقتني …بلادي أنا …مبروك صقور الجديان ووصولنا لنصف نهائي الشان .. كنتوا في الموعد يا ابطال …عزيز انت يا وطني برغم قساوة المحن ..بات الحلم قريبا وبفضل دعوات الشعب الكريم سيصبح الحلم واقعاً ونوعدكم بالفرح بمشيئة الله …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود).

538867129 1150982990230093 435168895669795456 n

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/24