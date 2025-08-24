شاهد.. قائد صقور الجديان ينشر صور الفوز على الجزائر ويعلق: (أفديك بالروح يا موطني …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود)

نشر نجم المنتخب السوداني, ولاعب خط وسطه المتألق صور من فوز منتخبنا الوطني, على المنتخب الجزائري والذي كفل له التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر قائد صقور الجديان, صور المباراة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب لاعب الهلال, معلقاً على التأهل لنصف النهائي: (أفديك بالروح يا موطني …فأنت دمي وكل ما اقتني …بلادي أنا …مبروك صقور الجديان ووصولنا لنصف نهائي الشان .. كنتوا في الموعد يا ابطال …عزيز انت يا وطني برغم قساوة المحن ..بات الحلم قريبا وبفضل دعوات الشعب الكريم سيصبح الحلم واقعاً ونوعدكم بالفرح بمشيئة الله …وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين