شاهد.. “دا منتخبنا برانا  وقوم لف يا جنجا قحت”.. الإعلامي السوداني حازم حلمي يتعرض لهجوم إسفيري واسع بعد مباركته تأهل المنتخب لنصف نهائي الأمم الأفريقية

2025/08/25
حازم حلمي3

تعرض الإعلامي والمذيع السوداني, حازم حلمي, لهجوم إسفيري واسع من قبل متابعيه وذلك بعد نشره تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيع الشاب كان قد بارك لمنتخبنا الوطني التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين “الشان”.

وكتب حازم حلمي في تدوينته: (ألف مبروك لمنتخبنا الوطني 🇸🇩 التأهل المستحق إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 👏🇸🇩).

536273726 1130849559225065 8080471040965926263 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد تعرض الإعلامي الشاب لسخرية كبيرة داخل التعليقات, من قبل متابعيه الذين كتبوا معلقين: (دا منتخبنا برانا  وقوم لف يا جنجا قحت).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

