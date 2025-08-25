مداراتمنوعات

شاهد.. الناشط الشهير “الإنصرافي” يقلد صديقه الفنان الأسطوري محمود عبد العزيز ويكشف تفاصيل لقائه الأول به : (قلت ليهو لو غنيت الأغنية دي بتكون كملت سقف الفن ليوم الدين وبالفعل تغنى بها في كاسيت)

2025/08/25
maxresdefault 4

تحدث الناشط السوداني, الشهير “الإنصرافي”, عن علاقته بأسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, والذي جمعته به علاقة صداقة مميزة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الناشط الشهير باسم “صرفة”, تفاصيل لقائه الأول بالفنان الذي يلقبه جمهور بالجان, والحوت.

وقال “الإنصرافي”, أن اللقاء الأول كان في حفل بحي الصحافة بالعاصمة الخرطوم, وقلد الناشط الفنان في طريقة سلامه على من يقابلهم ثم يدعوهم لزيارته في منزله.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ذكر “صرفة”, أن إبن خاله قال له ذات مرة: (محمود دا لو غنى حنيني إليك تاني كمل سقف الفن ليوم الدين وتاني مافي زول بغني).

وتابع الإنصرافي: (بعدها التقيت بالفنان الراحل في الصحافة ونقلت له رسالة إبن خالي, ليتفاجأ الجان من حديثي ويخبرني أنه بالفعل قام بتسجيل الأغنية وسيتم طرحها في الكاسيت الجديد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

2025/08/25