دعوة لأن تغير الشرطة من قواعد الاشتباك لمواجهة عصابات 9 طويلة

قبل سنوات وكررتها قبل شهور دعوت لأن تغير الشرطة من قواعد الاشتباك لمواجهة عصابات 9 طويلة.

اول أمس السبت الموافق 23-8-2025م، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي للسودانيين فيديو لجريمة نهب مسلح ضحيتها إمراة في شارع وسط حي سكني حيث اعترضها 3 مجرمين يستخدمون دراجة نارية وأحدهم يحمل بندقية كلاشنكوف(هذه البندقية السوفيتية التي قتلت من المدنيين أكثر من العسكريين).

ناشر الفيديو وهو تصوير لشاشة كاميرا المراقبة بموبايل (يظهر ضؤ الفلاش في احد اللقطات) ، زعم أن الحادثة كانت صباح يوم السبت 24 اغسطس،في أمدرمان – محلية كرري-حي الوادي، وفي لقطة من زاوية أخرى يظهر تاريخ وزمن التصوير، كانت الساعة 2.30 ظهراً واسم اليوم بالاختصار الانجليزي Sat وهو يوم السبت، والسنة 2025، وتم زيادة زووم كاميرا الموبايل لتضييق مجال الرؤية لإخفاء الشهر (وهو أمر مقصود) لأن الهدف من الفيديو يتطلب عدم توضيح الشهر.

بعد مراجعة تقويم هذا العام 2025، فإنّ

تاريخ 24 من كل الشهور الذي يصادف يوم السبت هو في شهر مايو فقط.

وهنا يبرز السؤال، لماذا نشر الفيديو في هذا التوقيت تحديداً، وتعمّد إخفاء الشهر؟

منذ أن بدأت نداءات العودة إلى الخرطوم، نشطت حسابات القحاتة والجينجاقحت في إثارة عدة موضوعات لزرع الخوف في نفوس المواطنيين، في هذا الفيديو استخدموا zoom in لاخفاء تفاصيل ،لكنهم في حملتهم بشكل عام يستخدمون تقنية zoom out لإظهار تفاصيل صغيرة وتهويلها لإخافة الناس، كوليرا، أسلحة كيمائية، حمى ضنك، حوادث نهب في وضح النهار… إلخ.

لا أحد ينكر وجود أمراض فهي تكاد تكون مستوطنة في البلد، ولا جرائم 9 طويلة ،التي موجودة حتى في بورتسودان العاصمة المؤقتة، لكن نحن نعرف جيداً عمل الغرف الإعلامية الموجهة لإدارة هذه الحرب الهجين

هذا لا يعفي السلطات من التقصير بعدم الإنتشار الشرطي المكثف وعدم تغيير قواعة الاشتباك للشرطة، فما زال أفرادها كما رأيتهم في ارتكازات كثيرة ليسو بمستوى الحدث حتى من حيث حمل السلاح في وضع استعداد لإطلاق النار.

مرفق صور توضح النقاط المذكورة في المنشور.

Ibrahim Abdalla