إسحق أحمد فضل الله يكتب: (يوم كان السودان في السودان)

إسحق أحمد فضل الله

(يوم كان السودان في السودان)

السحاب المسفّل الآن في شرق السودان، رذاذه يحمل رائحة وصوت وشكل الطيب ود ضحوية… وسيقان الحوري الطويلة ورغاءه وهو يحمل سيد الرجال.

و…

كيف أمسيتِ يا المزنة أم سحاباً شايل؟

وشِن سويتي في السلمة

وبلاد ناس نايل…

يا من أنبت الزرع المخدّر فرعو…

ويا من بدّل الدم باللبن في ضرعو…

يا رازق الخلوق حتى المخالفين شرعو…

أروِ عرق شَديرتي الديمة يابس فرعو…

…

وفي السودان، لما كان سوداناً، قبل أن يضع الشيطان بيضة في الدويلة ديك… في السودان… وسط السودان كنا نرمي السنارة في الماء:

بلطي / قرقور / دبس / بياض / عجل / كبروس / ساوية / شلبي / ترس / كدن / كنكيج … و… و…

وحتى الطير يجيها جعان

من أطراف تقيها شبع.

ومن حولنا في الطين بعض أنواع الحشرات والدود، نقطع رأسها فينبت لها رأس آخر.

ونعرف — قبل أن يعرف العلم الحديث — أن الثعبان حين يُقتل فإن عدسات عيونه تحتفظ بآخر شيء رأته.

وبعض السمك، لحماية بيضه، يطلق شيئاً مثل اللعاب إلى فرع الشجرة المنحني فوق الماء، واللعاب هذا له صفات الصمغ، ثم يطلق أكياس البيض التي تتعلّق باللعاب هذا. وكل بيضة مغلّفة بما يشبه الحويصلة للحماية.

(يا من أنبت الزرع المخدّر فرعو).

…

وفي القرى أيّامها، الكتلة من الروث الجاف يشعلونها ويطبخون عليها، وهي تبقى اليوم كلّه.

والمطبخ واحد للبيت والجيران. والمائدة: حلة وطبق، ثم لا شيء.

والأب يعود من طرف البحر بالسمكة والخضار.

ولا كهرباء… يعني لا سهر.

ولا سهر… يعني لا أمراض.

العشاء والعشاء معاً، ثم النوم. وود عبد الغني حكيم المركز الصحي يبقى الأسبوع لا يأتيه مريض.

وطلمبة الماء عندها الجرادل وعندها النساء وعندها أخبار البلد كلها.

والأطفال… الأطفال الملابس عندهم فرض كفاية.

والشمس هي الطبيب الأكبر.

والبلدات تمتد فيها أعواد الذرة. ولا أحد يشتري الذرة. والماعز “تتضرع وليها ضرع”.

والإنجليز أول ما فعلوه للقبضة هو:

بعد الاستقلال مباشرة، جعلوا القمح مجاناً… حتى لا نزرع.

حتى إذا استرخت زنود الناس، قالوا: القمح بالدولار.

والدولار حتى اليوم هو ما يكسر ظهر الميزانية.

والأسلوب هذا يستخدمه باعة المخدرات:

“الشمة الأولى مجاناً، ثم حبل الإدمان في العنق، ثم بيع كل شيء حتى الدين والوطن”.

…

(3)

السودان كان (بلد).

والناس حتى الآن تفشل في كتابة… تاريخ البلد.

الناس تفشل، لأن النطفة والعلقة والمضغة للتاريخ هي: أخلاق من صنعوا التاريخ هذا.

لهذا يصبح ود ضحوية وأمثاله هم النطفة هذه.

وياله من بلد لو كان له كتاب يكتبون عنه.

