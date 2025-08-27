شاهد.. “الإنصرافي” يسخر من القيادية بالحرية التغيير حنان حسن بعد أن طالبت “حميدتي” بمنحها سيارة “أوباما” وكرتونة “شوكلاتة”

سخر الناشط السوداني, الشهير “الإنصرافي”, من الناشطة النسوية والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, ولك بعد تدوينة نقلها عنها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام “الإنصرافي”, في بث مباشر له بنقل تدوينة كتبها القيادية بقوى الحرية والتغيير.

وقال “صرفة”, أن حنان حسن, كتبت في تدوينتها: (بعد كمية يا عميلة حميدتي لو ما أداني “أوباما” نوع من أنواع السيارات الفارهة, وكرتونة شوكلاتة يبقى قصر معاي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد سخر “الإنصرافي”, قائلاً: (في المقام دا أحب أوضح للأستاذة حنان حسن, إنو الأوباما, ما بدوها بالكلام لكن بدوها بالشكل, وحميدتي لم يمنح البنات السمحات الأوباما بالتصريحات أو بالسياسة بل بالشكل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين