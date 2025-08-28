النظام الغذائي «المتوسطي» يقلل الخرف

وجد باحثون أمريكيون من مستشفى بريغهام التابع لجامعة ماساتشوستس، أن النظام الغذائي لدول حوض البحر المتوسط، يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، حتى لدى الأشخاص الذين يحملون عوامل وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

وقال د. يوشي ليو، من المستشفى والباحث الرئيس في الدراسة: «إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون البكر الممتاز، يسهم في تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر».

وأضاف: «تشير النتائج إلى أن الاستراتيجيات الغذائية، خاصة النظام الغذائي المتوسطي، تساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي وتجنب الخرف وذلك من خلال التأثير الواسع في المسارات الأيضية في الجسم».

وأوضح: «يُعد الزهايمر من أكثر الأمراض المرتبطة بالوراثة، إذ تقدر نسبة العوامل الوراثية فيه بحوالي 80% ويعتبر المتغير الجيني المعروف باسم «APOE4» من أبرز عوامل الخطر الوراثية، وتزداد احتمالية الإصابة بالمرض 4 مرات أكثر لدى حاملي نسخة واحدة من هذا الجين، فيما ترتفع إلى 12 مرة لدى حاملي نسختين منه».

أشارت الدراسة إلى أن المشاركين الذين التزموا بالنظام الغذائي المتوسطي، خاصة من كانت لديهم أعلى درجات الخطر الوراثي، أظهروا انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الإصابة بالخرف خلال فترة المتابعة.

صحيفة الخليج