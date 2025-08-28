عودة الحكومة للخرطوم… هي عودة القلب للحياة 💗

عودة الحكومة من بورتسودان للخرطوم.. رسالة عميقة ومعناها كبير.

الخرطوم هي قلب السودان النابض، والعاصمة لن تُهزم. وجود الحكومة فيها معناته:

1️⃣ تثبيت الشرعية والسيادة: الحكومة لما تكون في الخرطوم بتأكد إن الدولة موجودة في عاصمتها، ومافي قوة مهما كانت بتقدر تنزع السيادة.

2️⃣ طمأنة المواطن: الناس محتاجة تشوف رمزية وجود الدولة وسطها. وجود الحكومة في الخرطوم معناته في أمان، في دولة قاعدة تشتغل عشان المواطن.

3️⃣ رسالة للخارج: العالم لازم يعرف إن الخرطوم ما “سقطت” ولا اتقسمت. لما يشوفوا الحكومة مستقرة في عاصمتها، بيعيد حساباته وبيعرف إن السودان واقف.

4️⃣ إحياء العاصمة: الخرطوم فيها روح البلد، سوقها، جامعاتها، إعلامها… وجود الحكومة بيعيد النشاط والحياة تدريجياً.

5️⃣ إغلاق باب الشائعات: وجود الحكومة في قلب الخرطوم بيقطع الطريق على أي كلام عن سقوط العاصمة أو غياب الدولة.

6️⃣ البعد النفسي والمعنوي: أهل الخرطوم نفسهم محتاجين يشوفوا دولتهم واقفة معاهم. الحتة دي بتدي أمل وتزرع في النفوس طاقة إيجابية لمواجهة أي تحديات.

7️⃣ رسالة للمليشيا: وجود الحكومة في الخرطوم بيوري إنه ما في أي قوة بتقدر تقتلع العاصمة من حضن الدولة، وإن المليشيا مهما عملت حتظل جسم غريب ما عنده مستقبل.

—-

💡 ودي أهم نقطة:

رجوع الحكومة خطوة إيجابية، لكنها ليست النهاية.

وجودهم في الخرطوم لازم يكون بداية حقيقية لمرحلة جديدة.

ودورنا كشعب إننا ندعم ونشجع الحكومة على اتخاذ قرارات جادة، إصلاحات عميقة، ومواجهة الفساد والتقصير بشجاعة.

✊ الخرطوم رجعت قلب السودان، والدولة رجعت لعاصمتها، والحكومة قدر التحدي.

#حكومة_السودان_من_داخل_الخرطوم

#عودة_الأمل

#السودان_صوت_واعي

Mimi Agha