مداراتمنوعات

اتهم أبناء قبيلتين داخل الدعم السريع بالتواطؤ مع “الكيزان”.. شاهد الفيديو الذي بسببه تم الاعتداء على القائد الميداني للمليشيا “يأجوج ومأجوج” واعتقاله

2025/08/31
539223988 1153200460053940 6916487806203858738 n

اندلعت حرب قبلية داخل صفوف مليشيا الدعم السريع, وذلك على خلفية الاعتداء القائد الميداني البارز محمد الفاتح, وتعذيبه من قبل أبناء إحدى القبائل التي تقاتل بجانب المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت مقاطع فيديو متداولة لإعتداء مجموعة من أبناء قبيلة البني هلبة, على القائد الميداني الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.

كما تم اعتقاله من أبناء القبيلة داخل سيارة صغيرة بمدينة نيالا, ولم يتم الكشف عن مكان اقتياده أو مصيره في ظل توقعات بعض المتابعين بأن تتم تصفيته على طريقة النقيب سفيان بريمة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن سبب اعتقال “يأجوج ومأجوج”, وتعذيبه تصريحاته في مقطع فيديو متداول واتهامه لأبناء قبيلتي السلامات والبني هلبة بالتواطؤ مع “الكيزان”, على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/31