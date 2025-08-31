اتهم أبناء قبيلتين داخل الدعم السريع بالتواطؤ مع “الكيزان”.. شاهد الفيديو الذي بسببه تم الاعتداء على القائد الميداني للمليشيا “يأجوج ومأجوج” واعتقاله

اندلعت حرب قبلية داخل صفوف مليشيا الدعم السريع, وذلك على خلفية الاعتداء القائد الميداني البارز محمد الفاتح, وتعذيبه من قبل أبناء إحدى القبائل التي تقاتل بجانب المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت مقاطع فيديو متداولة لإعتداء مجموعة من أبناء قبيلة البني هلبة, على القائد الميداني الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.

كما تم اعتقاله من أبناء القبيلة داخل سيارة صغيرة بمدينة نيالا, ولم يتم الكشف عن مكان اقتياده أو مصيره في ظل توقعات بعض المتابعين بأن تتم تصفيته على طريقة النقيب سفيان بريمة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن سبب اعتقال “يأجوج ومأجوج”, وتعذيبه تصريحاته في مقطع فيديو متداول واتهامه لأبناء قبيلتي السلامات والبني هلبة بالتواطؤ مع “الكيزان”, على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين