شاهد بالفيديو.. المطرب شريف الفحيل يواصل هجومه على الفنان جمال فرفور: (أب صلعة تسبب لي في الأذى واجتهد لإستبعادي وحاول خداعي وأخذ أغنية مني في برنامج أغاني وأغاني)

واصل المطرب السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, هجومه على الفنان الشهير جمال فرفور, وذلك بعد نشره لخلافات بينهما في مقاطع فيديو قام بنشرها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الفحيل, في فيديو جديد أسباب خلافه مع زميله الفنان المعروف جمال مصطفى “فرفور”.

وقال المطرب الشاب أنه تعرض للأذى من “فرفور”, الذي قاد حملة لاستبعاده من البرنامج الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني”, الذي يعرض على شاشة قناة النيل الأزرق.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, في إحدى حلقات البرنامج مع الفنان الكبير صلاح مصطفى, حاول “فرفور”, خداعي حينما طلب مني المشاركة في ترديد أغنية قام بإختيارها لكنني رفضت طلبه بشكل قاطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين